Зеленський просить українців не їздити в Білорусь до стабілізації ситуації

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Борисполя попросив українців утриматися від в'їзду в Білорусь до стабілізації ситуації.

Про це він повідомив на брифінгу в ході поїздки до Борисполя (Київська область), передають Українські Новини.

"Ми з вами проходили в Україні такі ситуації. Я вірю і дуже хочу, щоб не було смертей і постраждалих, щоб влада знаходила діалог зі своїм суспільством. Але поки що, те що ми з вами бачимо - там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б зараз радив українцям, і через тих випадків, що наші люди були затримані там, утриматися від поїздок до Білорусі поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація", - сказав президент.

12 серпня в Білорусі в ході протестів були затримані 3 українця.

"Зараз ведуться переговори. Ми наполегливо хочемо, щоб нам повернули наших громадян в Україну", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив упевненість в тому, що затриманих вдасться повернути додому.

Як повідомляли Українськi Новини, в Білорусі влада затримала понад 1000 осіб за третю ніч масштабних протестів, які почалися через незгоду з результатами виборів. Таким чином, загальна кількість затриманих зросла до шести тисяч людей.

Також під час мітингів в Білорусі було затримано 9 українців, а також було побито фотокореспондента.