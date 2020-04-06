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06 квітня 2020, понеділок, 16:47 45
Суспільство 2020-04-06T21:15:04+03:00
Українські Новини
Заради забави: поліція знайшла палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні

Заради забави: поліція знайшла палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні

Ольга Фандорина
пожежа, пожежа в лісі, Пожежа у Чорнобильській зоні, Спалювання трави

Поліція знайшла винуватця масштабної пожежі на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, який розпочався 4 квітня. Про це повідомляється на сайті регіонального ГУ Нацполіції.

"При проведенні невідкладних заходів працівники Іванівського відділу поліції встановили особу, причетну до виникнення пожежі. Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодий чоловік поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття і траву. Після чого вогонь вітром повалило далі і він вже не зміг впоратися і загасити багаття", - йдеться в повідомленні.

Триває розслідування справи про знищення природних об'єктів (ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу).

Як повідомляли Українські Новини, станом на 07:00 6 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення тривають заходи з ліквідації двох вогнищ пожеж.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні горить вже більше 100 гектарів: у центрі пожежі радіація вище норми.

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