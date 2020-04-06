Поліція відкрила кримінальну справу через пожежу в Чорнобильській зоні

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалася 4 квітня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області, передають Українські Новини.



"В зоні відчуження, на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС, сталося загорання сухої трави та чагарників. Для приборкання вогню та ліквідації задимлення задіяні авіація та спецтехніка. Зараз там працюють підрозділи ДСНС", - сказано в ньому.



Зазначається, що станом на 10:00 6 квітня нові вогнища загоряння на території Київської області не виявлено.



Поліцейські виконують основну функцію - забезпечують охорону громадського порядку і контрольно-пропускний режим.



За фактом пожежі порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 270 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу.Триває слідство.







Як повідомляли Українські Новини, станом на 07:00 6 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення тривають заходи з ліквідації двох вогнищ пожеж.