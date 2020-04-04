У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію

У суботу, 4 квітня, о 13:22 у ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження біля села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхової лісова пожежа на площі 20 га. Загрози населеним пунктам немає. З Ніжина на допомогу до надзвичайників вирушили два літаки. Про це повідомляє ДСНС.

Так, повідомляється, що всього до гасіння пожежі залучені понад 90 пожежних та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Працює авіація.

"О 14:30 і 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з м. Ніжин для гасіння пожежі в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення. В 15:33 до місця пожежі вилетів вертоліт ДСНС МІ-8", - йдеться в повідомленні.

Додатково до місця пожежі слідують 9 одиниць техніки та 40 рятувальників (за станом на 17:00)

Створено резерв сил та засобів ДСНС.

Також уточнюється, що гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з тим, що в Україні оголосили загальнонаціональний карантин, Державне агентство з управління зоною відчуження призупинило відвідування Чорнобильської зони з 18 березня.