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  • У зоні відчуження ЧАЕС затримали двох "сталкерів" з Німеччини
14 серпня 2020, пʼятниця, 10:17 5
Події 2020-08-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
У зоні відчуження ЧАЕС затримали двох "сталкерів" з Німеччини

У зоні відчуження ЧАЕС затримали двох "сталкерів" з Німеччини

Кира Молчанова
ДПСУ, Чорнобильська зона відчуження, Чорнобиль, Прикордонники, Екстремали, зона відчуження
Німецькі
Німецькі "сталкери" в Чорнобилі. Фото: ДПСУ

Житомирські прикордонники у чорнобильській зоні відчуження, де навесні сталися катастрофічні пожежі, затримали двох громадян Німеччини, які збиралися без дозволу екстремально відпочивати.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Іноземці, попередньо домовившись між собою, прибули в Україну в установленому порядку через один з авіаційних пунктів пропуску. Далі-21-річні молоді люди сподівалися відпочити екстремально у зоні відчуження і незаконно проникли на заборонену територію в обхід контрольних постів", — сказано в повідомленні.

Проте план німців потрапити в зону відчуження не втілився: іноземців затримали прикордонники Житомирського загону і поліцейські.

За спробу проникнути в зону, що зазнала радіоактивного забруднення, на порушників склали адмінпротоколи і їм доведеться заплатити штраф.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році зону відчуження відвідали понад 100 000 туристів.

Також у липні поліція спіймала людей, які збирали в Чорнобильській зоні гриби та ягоди.

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