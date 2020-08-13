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13 серпня 2020, четвер, 10:21 8
Фінанси 2020-08-13T11:00:02+03:00
Українські Новини
Долари та євро в обмінниках подешевшали. Курс валют на 13 серпня

Долари та євро в обмінниках подешевшали. Курс валют на 13 серпня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, курс в обмінниках
Курс валют.
Курс валют.

У четвер  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився  на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD порівняно з курсом валют на 12 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,37 коп. до 32,0242 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,71 коп. до 32,5826 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,3765 27,6694 32,0242 32,5826 3,35 3,88
Максимальний 27,5500 27,9000 32,2200 32,8200 3,75 5,00
Мінімальний 27,2000 27,5500 31,7000 32,2500 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у липні населення надавало перевагу депозитам у валюті. Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, станом на 1 серпня за оперативними даними збільшився на 2,4% до 633,078 млрд гривень.

 

 

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