Один із затриманих у Білорусі українців заплатить штраф і повернеться вже сьогодні, — МЗС

Українському МЗС вдалося домовитися з владою Білорусі, що один із затриманих українців заплатить штраф і зможе повернутися додому.

Про це напередодні, 13 серпня, в ефірі "Гомадського радіо" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Ми постійно працюємо з білоруською владою, наші консули постійно на зв'язку з білоруськими колегами. На сьогодні ми мали контакти з міністром закордонних справ Білорусі. Ми на контакти з білоруською владою і сьогодні досягли попередньої домовленості, що один із затриманих завтра сплатить штраф і зможе таким чином зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть прийняті заходи для якомога швидкого транзиту в Україні. Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією", — зазначив Єнін.

У МЗС підкреслили, що дізнатися, де саме перебувають затримані, дуже складно.

Як повідомляли Українські Новини, у Білорусі під час протестів було побито українського фотокореспондента, якого вже виписали з лікарні, а також затримано 9 громадян України, яких невдовзі відпустили.

За даними на 12 серпня, в Білорусі з початку акцій протесту було затримано близько 6 тисяч осіб. Ті, кого відпустили, розповідають про катування та жорстоке поводження.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів та волонтерів Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва в столиці Білорусі, Мінську, яке відбулося 12 серпня. Крім того, затримані ще 2 людей.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок у Білорусь до стабілізації ситуації.

Президента Білорусі Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету імені Тараса Шевченка за жорстке придушення протестів у Білорусі.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Десятки тисяч людей в Білорусі вийшли на акції протесту, а під час сутичок з правоохоронцями більш ніж 6 тис. були затримані, є поранені й загиблі.