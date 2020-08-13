Студенти та випускники університету Шевченка хочуть позбавити Лукашенка статусу доктора наук

Президента Білорусі Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету імені Тараса Шевченка через жорстке придушення протестів у Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співзасновник політичного клубу КНУ імені Шевченка Олена Нікуліна.

За її словами, випускники та студенти університету ініціювали збір підписів за відповідне рішення.

"Цим зверненням ми хочемо привернути увагу університету до того, що диктатор, який зневажає принципи демократії і права людини, не може мати звання почесного доктора нашого університету і бути частиною нашого академічної спільноти", - зазначила Нікуліна.

Вона також повідомила, що поки це звернення від випускників і студентів, але вона сподівається, що до них приєднаються аспіранти, викладачі та працівники університету.

"Олександр Лукашенко відповідає за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників і спробу сфальсифікувати демократичні вибори президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем і не заслуговує високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання і підриває авторитет університету як провідної установи вищої освіти нашої держави", - йдеться у зверненні до ректора.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів.

У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.