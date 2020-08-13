підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Студенти та випускники університету Шевченка хочуть позбавити Лукашенка статусу доктора наук
13 серпня 2020, четвер, 20:11 7
Політика 2020-08-13T21:30:02+03:00
Українські Новини
Студенти та випускники університету Шевченка хочуть позбавити Лукашенка статусу доктора наук

Студенти та випускники університету Шевченка хочуть позбавити Лукашенка статусу доктора наук

Ольга Фандорина
Олександр Лукашенко, КНУ імені Шевченка, протести в Білорусі
Лукашенко. Фото: facebook.com/lena.nikulyna
Лукашенко. Фото: facebook.com/lena.nikulyna

Президента Білорусі Олександра Лукашенка хочуть позбавити звання почесного доктора наук Київського університету імені Тараса Шевченка через жорстке придушення протестів у Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співзасновник політичного клубу КНУ імені Шевченка Олена Нікуліна.

За її словами, випускники та студенти університету ініціювали збір підписів за відповідне рішення.

"Цим зверненням ми хочемо привернути увагу університету до того, що диктатор, який зневажає принципи демократії і права людини, не може мати звання почесного доктора нашого університету і бути частиною нашого академічної спільноти", - зазначила Нікуліна.

Вона також повідомила, що поки це звернення від випускників і студентів, але вона сподівається, що до них приєднаються аспіранти, викладачі та працівники університету.

"Олександр Лукашенко відповідає за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників і спробу сфальсифікувати демократичні вибори президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем і не заслуговує високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання і підриває авторитет університету як провідної установи вищої освіти нашої держави", - йдеться у зверненні до ректора.

 Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів.

У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.

Більше новин про: Олександр Лукашенко КНУ імені Шевченка протести в Білорусі

Київ включили в "жовту зону" карантину
МОЗ оновив список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин
Новини
"ЗА Майбутнє" та Аграрна партія об’єднали виборчі штаби перед місцевими виборами 21:44
У кінці серпня Євросоюз може ввести санкції проти Білорусі, - ЗМІ 20:48
Карантин в Україні. Фото: pexels
МОЗ оновив список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин 20:44
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
Карантин у Києві. Фото: pixabay
Київ включили в "жовту зону" карантину 20:16
більше новин
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
більше новин
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
більше новин
З початку протестів у Білорусі затримали 64 журналісти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok