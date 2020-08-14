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14 серпня 2020, пʼятниця, 06:19 7
Суспільство 2020-08-14T07:00:02+03:00
Українські Новини
У Добкіна рейтинг в Києві вище, ніж у Гончаренка, Іллєнка, Берези та Білецького

У Добкіна рейтинг в Києві вище, ніж у Гончаренка, Іллєнка, Берези та Білецького

Петро Стуженко
Мер Києва, Рейтинг популярності, Михайло Добкін, Місцеві вибори-2020
Михайло Добкін. Фото: 2day.kh.ua
Михайло Добкін. Фото: 2day.kh.ua

Рейтинг електоральних симпатій колишнього народного депутута України, кандидата на посаду мера Києва Михайла Добкіна (Партія Шарія) перевищує рейтинги популярності серед киян таких кандидатів, як депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), колишній нардеп Андрій Іллєнко ("Свобода") , Борислав Береза (Партія "Свої") та Андрій Білецький ("Національний корпус").

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центру Разумкова).

А саме, на питання "Якби в найближчу неділю проходили вибори київського міського голови, а в бюлетень були включені такі кандидати, за кого з них Ви проголосували?" респонденти відповіли: за Добкіна - 3,0% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах та 3,2% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором.

За Гончаренка - 2,3% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і 2,4% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором; за Іллєнкв - 2,3% та 2,5% відповідно; за Березу - 1,9% та 2% відповідно; за Білецького - 1,1% та 1,2%.

Зазначимо, що лідером електоральних симпатій киян є діючий мер Віталій Кличко (38,5% та 48,2% відповідно), а другу й третю позицію за популярністю займають власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський (8,5% та 9,1% відповідно) і колишній голова Київської міської державної адміністрації (2010-2014 роки) Олександр Попов (7,7% та 8,3%).

Водночас за партію "УДАР" Віталія Кличка готові проголосувати 17% всіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати відповідно 13% та 15%, за партію "Опозиційною платформа - За життя" - відповідно 10% та 11,5%, за партію "Європейська солідарність" - відповідно 9% та 11%, за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% та 7%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - відповідно 5% та 5,5%, за партію "Сила і честь" - відповідно 5% та 5,5%. Рейтинг усіх інших партій не перевищує 5%.

Опитування проводилося 24 липня - 2 серпня в Києві, опитано 2 019 осіб віком від 18 років і старше, похибка не більше 2,3%.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Как повідомляли Українські Новини, 13 серпня Іллєнко заявив про намір балотуватися в мери Києва.

8 серпня "Батьківщина" висунула кандидатом в мери Києва заступника голови комітету Ради з енергетики нардепа Олексія Кучеренка.

16 липня партія "Слуга народу" висунула кандидатом на пост мера Києва депутата Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

22 червня Кличко заявив, що має намір балотуватися в мери Києва від партії "Удар".

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