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22 июня 2020, понедельник, 14:02 130
Выборы 2020-06-22T14:45:01+03:00
Українські Новини
Виталий Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар"

Виталий Кличко намерен баллотироваться в мэры Киева от партии "Удар"

Ирина Николенко
Виталий Кличко, Выборы мэра, мэр Киева, Выборы мэра Киева
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

В то время, как Рада намерена огласить местные выборы в столице до 15 июля, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко намерен на выборах осенью баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Удар", лидером которой он является. Об этом Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я много лет являюсь лидером политической силы "Удар", которая всегда боролась и отстаивала демократические, европейские ценности. Буду выдвигаться в мэры от своей политической силы, а также поведу команду на местные выборы, в частности, в Киевсовет", – сказал он.

Кличко отметил, что его команда, взвесив возможные варианты сотрудничества, приняла решение идти отдельно своей политической силой.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко не будет баллотироваться в мэры столицы от политической партии "Европейская солидарность".

Политическая партия "Европейская солидарность" планиурет объявить кандидата в мэры Киева в августе.

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин бросил вызов Кличко на выборах мэра Киева.

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