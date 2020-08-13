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  • "Свободовца" Ильенко не испугал 2% рейтинг, и он тоже засобирался в меры Киева
13 августа 2020, четверг, 13:30 366
Политика 2020-08-13T16:49:21+03:00
Українські Новини
"Свободовца" Ильенко не испугал 2% рейтинг, и он тоже засобирался в меры Киева

"Свободовца" Ильенко не испугал 2% рейтинг, и он тоже засобирался в меры Киева

Кира Молчанова
Киев, Выборы мэра, Андрей Ильенко, Выборы мэра Киева
Андрей Ильенко. Фото: facebook.com/pg/illenko.andriy
Андрей Ильенко. Фото: facebook.com/pg/illenko.andriy

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Ильенко (внефракционный) решил баллотироваться в меры Киева.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня при власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост киевского городского головы", - сказал он.

В случае избрания Ильенко намерен сделать Киев безопасным и комфортным и обещает остановить "антиукраинский реванш".

Экс-депутат является заместителем председателя партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

По опубликованным сегодня социологическим данным Центра Разумкова, рейтинг Андрея Ильенко срепди тех, кто намерен брать участие в голосовании, составляет 2,3% против 38,5% у Виталия Кличко. Рейтинг партии "Свобода" в Киеве составляет 3,1%. В обоих случаях и кандидат и партия находятся на границе первого и второго десятков из претендентов на победу на выборах в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, бывший депутат Рады Борислав Береза (внефракционный) намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

Председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко намерен на выборах осенью баллотироваться в мэры Киева от политической партии "Удар", лидером которой он является.

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