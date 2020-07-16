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  • В "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук
16 июля 2020, четверг, 20:36 27
Политика 2020-07-16T20:47:21+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук

В "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук

Кира Молчанова
Выборы мэра, Слуга народа, Ирина Верещук, Выборы мэра Киева
Ирина Верещук. Фото: Facebook/ Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото: Facebook/ Ирина Верещук

Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

Об этом депутат Рады Александр Качура написал в своем Telegram-канале по итога внутрипартийных праймериз в четверг, передают Українськi Новини.

"Кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Верещук Ирина", - написал он.

Депутат призвал всех кандидатов объединиться для победы над действующим мэром столицы Виталием Кличко.

Соответствующую информацию подтвердил Президент Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам внутрипартийных праймериз.

Зеленский отметил, что Верещук по балам вдвое опередила депутата Рады Александра Дубинского.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает выдвижение от партии "Слуга народа" в кандидаты на пост мэра Киева женщины.

Александр Качура заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева

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