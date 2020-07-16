В "Слуге народа" решили, что в мэры Киева от партии пойдет Ирина Верещук

Партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук. Об этом депутат Рады Александр Качура написал в своем Telegram-канале по итога внутрипартийных праймериз в четверг, передают Українськi Новини. "Кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Верещук Ирина", - написал он. Депутат призвал всех кандидатов объединиться для победы над действующим мэром столицы Виталием Кличко. Соответствующую информацию подтвердил Президент Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам внутрипартийных праймериз. Зеленский отметил, что Верещук по балам вдвое опередила депутата Рады Александра Дубинского. Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия допускает выдвижение от партии "Слуга народа" в кандидаты на пост мэра Киева женщины. Александр Качура заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева. Дубинский также будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Тем временем в Офисе Зеленского допустили участие главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева.