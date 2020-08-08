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08 августа 2020, суббота, 12:54 336
Выборы 2020-08-08T12:54:24+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко

"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко

Анна Рудык
Батьківщина, Батькивщина, Выборы мэра Киева, Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко. Фото: Фейсбук/Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко. Фото: Фейсбук/Алексей Кучеренко

Политическая партия "Всеукраинское объединение "Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева, выборы которого состоятся этой осенью, заместителя председателя комитета Верховной Рады по энергетике депутата Алексея Кучеренко ("Батьківщина").

Об этом председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Хотела бы представить часть нашей киевской команды... Рядом со мной стоит человек, которого знает вся Украина. Этот человек, профессионализм которого не вызывает у меня никакого сомнения. Он работал у меня в правительстве... Это Алексей Кучеренко. Хочу, чтобы наша команда выдвинула Алексея на должность мэра Киева", - сказала она.

Тимошенко указала, что ее команда никогда не подводила Украину и именно таким образом будет продолжать работу.

"Партия "Батьківщина" будет выдвигать по всей стране почти 40 тыс. кандидатов. Мы будем выдвигать тысячи глав-кандидатов на должность главы и кандидатов на должность мэров... Наша команда, возможно, единственная сможет такое большое количество кандидатов предложить общинам для выбора", - сказала она. 

Кучеренко подчеркнул, что среди основных приоритетов работы его команды будет аудит финансовой и бюджетной системы.

"57,5 млрд (гривен) - это общегородской бюджет города. 150 млн гривен ежедневно тратится в городе из этого бюджета. 6,5 млн должны идти на наши с вами потребности. Скажите, киевляне, вы это ощущаете на себе? Думаю, большинство ответит, что нет", - сказал он.

Депутат отметил, что позиция партии будет соответствовать утверждению: "нет никаких денег бюджета, есть деньги налогоплательщиков".

"Это наши с вами деньги, мы их будем контролировать и правильно распределять", - добавил Кучеренко.

Как сообщали Українськi Новини, в опросе "Рейтинга" Кличко опережает Притулу, Верещук, Пальчевского и Гончарука вместе взятых.

Также на выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу.

Ранее Верещук вызвала Кличко на дебаты.

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