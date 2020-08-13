Поліція досі встановлює причину пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

Поліція досі не встановила причину пожежі в будинку голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Київської області. "Причини (пожежі) ще невідомі", — повідомило відомство. За інформацією поліції, наразі причини встановлюються. "Все в процесі", — додали в правоохоронному органі. Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський закликає правоохоронців знайти і покарати винних у підпалі будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Фахівці не виявили на місці пожежі в будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна залишків вибухових предметів. 23 липня Шабунін заявив про підпал його будинку. В результаті пожежі згоріло 70 кв. м даху. Поліція встановлює обставини загоряння будинку голови Центру протидії корупції Віталій Шабуніна. Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вказав у декларації, що позичив півмільйона гривень на будинок у власній тещі-пенсіонерки. Засновник ЦПК Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які скоїли пов'язані з корупцією правопорушення.