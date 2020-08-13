Поліція досі встановлює причину пожежі в будинку голови ЦПК Шабуніна

Поліція досі не встановила причину пожежі в будинку голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Київської області.

"Причини (пожежі) ще невідомі", — повідомило відомство.

За інформацією поліції, наразі причини встановлюються.

"Все в процесі", — додали в правоохоронному органі.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський закликає правоохоронців знайти і покарати винних у підпалі будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Фахівці не виявили на місці пожежі в будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна залишків вибухових предметів.

23 липня Шабунін заявив про підпал його будинку. В результаті пожежі згоріло 70 кв. м даху. Поліція встановлює обставини загоряння будинку голови Центру протидії корупції Віталій Шабуніна.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін вказав у декларації, що позичив півмільйона гривень на будинок у власній тещі-пенсіонерки.

Засновник ЦПК Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які скоїли пов'язані з корупцією правопорушення.