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13 серпня 2020, четвер, 11:50 5
Силові структури 2020-08-13T12:27:29+03:00
Українські Новини
У ЗСУ рекордна кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб

У ЗСУ рекордна кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб

Елизавета Драбкина
Збройні сили України, ЗСУ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в армії, Збройні сили
Збройні сили. Фото: МикОДА
Збройні сили. Фото: МикОДА

У Збройних силах на коронавірус хворіє 354 людини, за минулу добу, 12 серпня, у порівнянні з попередньою добою зареєстровано 47 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 13 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 354 людини. Всього за час пандемії одужали 727 осіб, летальних випадків - 6", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 680 чоловік.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 274.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебувають 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 2 військовослужбовців, Кропивницька ЦРЛ - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 39 осіб (Львівська область - 25 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Київська область - 7 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець, Чернівецька область - 1 військовослужбовець).

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня в Україні виявлено рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус – 1 592 до 86 140, кількість померлих від захворювання — на 22 людини до 1 992 осіб.

Крім того, Київ перетнув межу в 10 тис. хворих в місті, а добовий приріст 12 серпня склав 133 людини до 10 002, померлих — 2 особи до 149.

Тим часом Кабінет міністрів змінив умови зонального карантину, тепер регіони з кількістю населення понад 70 тис. осіб із захворюваністю на коронавірус понад 160 людей на 100 тис. населення будуть визначені в "червону зону".

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