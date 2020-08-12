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12 серпня 2020, середа, 11:07 9
Силові структури 2020-08-12T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус у ЗСУ зросла вдвічі за добу

Кількість хворих на коронавірус у ЗСУ зросла вдвічі за добу

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, коронавірус в ЗСУ, Хворі на коронавірус
У ЗСУ зновк прирост захворюваності на коронавірус. Фото: Pixabay
У ЗСУ зновк прирост захворюваності на коронавірус. Фото: Pixabay

У Збройних силах на коронавірус хворіє 322 людини, за минулу добу, 11 серпня, зареєстровано 34 нових випадки захворювання, тоді як 10 серпня кількість нових хворих становила 14 осіб. Про це сказано в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 12 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 322 людини. Всього за час пандемії одужали 712 осіб, летальних випадків — 6", — сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 677 людей.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 278.

За минулу добу зареєстровано 34 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я перебувають 10 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 2 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Володимир-Волинська ЦРЛ — 1 працівник ЗСУ та Житомирська ЦРЛ — 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 людини (Львівська область — 7 військовослужбовців та 2 працівника ЗСУ, Одеська область — 5 військовослужбовців, Київська область — 3 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Вінницька область — 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Чернігівська область — 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Харківська область — 1 військовослужбовець та Івано-Франківська область — 1 працівник ЗСУ).

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків COVID-19. 

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