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12 серпня 2020, середа, 19:57 14
Кабмін 2020-08-12T21:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін змінив правила карантину. Регіони з 160 хворими на 100 тис. осіб потраплять у "червону зону"

Кабмін змінив правила карантину. Регіони з 160 хворими на 100 тис. осіб потраплять у "червону зону"

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, червона зона
Карантин. Фото: pexels.com
Карантин. Фото: pexels.com

Регіони з кількістю населення понад 70 тис. осіб із захворюваністю на коронавірус понад 160 людей на 100 тис. населення будуть визначені в "червону зону" епідбезпеки поширення COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, для визначення зон Міністерство визначило 3 головних критерії. Серед них заповненість ліжок, рівень тестування на коронавірус, а також рівень захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях.

Так, для визначення регіону в "червону зону" має бути більш як 240 випадків захворювання на 100 тисяч населення для обласного центру, районів і міст обласного значення з кількістю населення менш як 70 тис. осіб, а також понад 160 людей на 100 тисяч населення для адміністративно-територіальних одиниць з населенням понад 70 тис. осіб.

Для визначення регіону в "помаранчеву зону" має бути від 120 до 240 випадків захворювання на 100 тисяч населення для обласного центру, районів і міст обласного значення з кількістю населення менш як 70 тис. осіб, а також від 80 до 160 осіб на 100 тисяч населення для адміністративно-територіальних одиниць з населенням понад 70 тис.осіб.

Для визначення регіону в "жовту зону" має бути від 40 до 120 випадків захворювання на 100 тисяч населення для обласного центру, районів і міст обласного значення з кількістю населення менш як 70 тис. осіб, а також від 40 до 80 осіб на 100 тисяч населення для адміністративно-територіальних одиниць з населенням понад 70 тис. людей.

"Зелена зона" означає, що в регіоні заповненість ліжок з хворими на коронавірус тримається менш як 50% 5 днів поспіль, а показник захворюваності менш як 40 осіб на 100 тисяч населення, а кількість тестування становить не менш як 24 на 100 тисяч осіб протягом останніх 7 днів.

Як повідомляли Українськi Новини, з 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Кабінет Міністрів змінив перелік критеріїв щодо віднесення регіонів до зон епідемічної небезпеки.

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