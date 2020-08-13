В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу

12 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 1 592 до 86 140, кількість померлих від захворювання — на 22 людини до 1 992, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 11,1%, кількість нових летальних випадків — на 15,8%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 13 серпня в Україні зареєстровано 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 992 летальних, 46 216 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 592 нових випадки захворювання, одужали 530 осіб, а померло 22 людини.

Таким чином, 12 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 592 проти 530.

Кількість нових випадків захворювання 12 серпня становила 1,9% від загальної кількості хворих на 11 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 13 серпня становила 37 932 особи, що на 2,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 474), в Києві (10 002) та Рівненській області (7 206).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 3086 випадків;

Волинська область — 4471 випадок;

Дніпропетровська область — 1630 випадків;

Донецька область — 1027 випадків;

Житомирська область — 2266 випадків;

Закарпатська область — 6009 випадків;

Запорізька область — 1010 випадків;

Івано-Франківська область — 6177 випадків;

Кіровоградська область — 733 випадки;

м. Київ — 10002 випадки;

Київська область — 4377 випадків;

Львівська область — 11474 випадки;

Луганська область — 170 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Одеська область — 4572 випадки;

Полтавська область — 516 випадків;

Рівненська область — 7206 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Тернопільська область — 3489 випадків;

Харківська область — 5378 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Хмельницька область — 1468 випадків;

Чернівецька область — 7110 випадків;

Черкаська область — 1067 випадків;

Чернігівська область — 1107 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 11 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970. 10 серпня було виявлено 1 158 нових випадків захворювання, 9 серпня — 1 008 нових випадків, 8 серпня — 1 119 нових випадків.

У МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.