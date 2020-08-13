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13 серпня 2020, четвер, 09:16 13
Суспільство 2020-08-13T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу

В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

12 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 1 592 до 86 140, кількість померлих від захворювання — на 22 людини до 1 992, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 11,1%, кількість нових летальних випадків — на 15,8%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 13 серпня в Україні зареєстровано 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 992 летальних, 46 216 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 592 нових випадки захворювання, одужали 530 осіб, а померло 22 людини.

Таким чином, 12 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 592 проти 530.

Кількість нових випадків захворювання 12 серпня становила 1,9% від загальної кількості хворих на 11 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 13 серпня становила 37 932 особи, що на 2,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 474), в Києві (10 002) та Рівненській області (7 206).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 3086 випадків;
  • Волинська область — 4471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1630 випадків;
  • Донецька область — 1027 випадків;
  • Житомирська область — 2266 випадків;
  • Закарпатська область — 6009 випадків;
  • Запорізька область — 1010 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6177 випадків;
  • Кіровоградська область — 733 випадки;
  • м. Київ — 10002 випадки;
  • Київська область — 4377 випадків;
  • Львівська область — 11474 випадки;
  • Луганська область — 170 випадків;
  • Миколаївська область — 755 випадків;
  • Одеська область — 4572 випадки;
  • Полтавська область — 516 випадків;
  • Рівненська область — 7206 випадків;
  • Сумська область — 754 випадки;
  • Тернопільська область — 3489 випадків;
  • Харківська область — 5378 випадків;
  • Херсонська область — 286 випадків;
  • Хмельницька область — 1468 випадків;
  • Чернівецька область — 7110 випадків;
  • Черкаська область — 1067 випадків;
  • Чернігівська область — 1107 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 11 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970. 10 серпня було виявлено 1 158 нових випадків захворювання, 9 серпня — 1 008 нових випадків, 8 серпня — 1 119 нових випадків.

У МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.

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В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу
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