В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу

12 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою зросла на 1 592 до 86 140, кількість померлих від захворювання — на 22 людини до 1 992, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 11,1%, кількість нових летальних випадків — на 15,8%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 13 серпня в Україні зареєстровано 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 992 летальних, 46 216 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 592 нових випадки захворювання, одужали 530 осіб, а померло 22 людини. Таким чином, 12 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 592 проти 530. Кількість нових випадків захворювання 12 серпня становила 1,9% від загальної кількості хворих на 11 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 13 серпня становила 37 932 особи, що на 2,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 474), в Києві (10 002) та Рівненській області (7 206). Наразі коронавірусну хворобу виявлено: Вінницька область — 3086 випадків; Волинська область — 4471 випадок; Дніпропетровська область — 1630 випадків; Донецька область — 1027 випадків; Житомирська область — 2266 випадків; Закарпатська область — 6009 випадків; Запорізька область — 1010 випадків; Івано-Франківська область — 6177 випадків; Кіровоградська область — 733 випадки; м. Київ — 10002 випадки; Київська область — 4377 випадків; Львівська область — 11474 випадки; Луганська область — 170 випадків; Миколаївська область — 755 випадків; Одеська область — 4572 випадки; Полтавська область — 516 випадків; Рівненська область — 7206 випадків; Сумська область — 754 випадки; Тернопільська область — 3489 випадків; Харківська область — 5378 випадків; Херсонська область — 286 випадків; Хмельницька область — 1468 випадків; Чернівецька область — 7110 випадків; Черкаська область — 1067 випадків; Чернігівська область — 1107 випадків. Як повідомляли Українські Новини, 11 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 433 до 84 548, кількість померлих від захворювання — на 19 осіб до 1 970. 10 серпня було виявлено 1 158 нових випадків захворювання, 9 серпня — 1 008 нових випадків, 8 серпня — 1 119 нових випадків. У МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.