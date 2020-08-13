У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) порівняно з попередньою добою в Києві 12 серпня збільшилася на 133 людини до 10 002, померлих — на 2 до 149.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У 133 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян. На сьогодні в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", — написав він.

Захворіли 73 жінки у віці від 18 до 72 років та 53 чоловіки у віці від 21 до 75 років, а також 5 дівчаток від 1 до 14 років та 2 хлопчики 3 і 14 років.

Також захворіли 6 медиків.

У лікарні столиці 12 серпня госпіталізовано 22 людини, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання за добу зафіксовано у Дарницькому районі — 38, Солом'янському — 19 і Деснянському — 16 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні третій день поспіль збільшується кількість нових випадків COVID-19.

У МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавірусу очікується в жовтні-листопаді.