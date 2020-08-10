У КДБ Білорусі заявили, що на Тихановську готували замах

У КДБ Білорусі заявили, що в день виборів президента Білорусі на кандидата в президенти Світлану Тихановську готувався замах - було перехоплено повідомлення відділу з боротьби з екстремізмом.

Про це заявив глава Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик, передає БЕЛТА.

За його словами, з об'єднаного штабу надійшла інформація про побоювання провокацій і замаху на життя Тихановської. А буквально перед цим відділ з боротьби з екстремізмом перехопив повідомлення, що потрібна сакральна жертва.

"Відправник вже встановлений і найближчим часом буде затриманий. З огляду на цю обставину, про ситуацію негайно доповіли главі держави. Слід зазначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації. Згідно з дорученням глави держави я прийняв рішення про виділення 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу", - додав Вакульчік.

Як повідомляли Українські Новини, центр Мінська знову оточений силовиками, почалися затримання людей.

Також в МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: в лікарнях 50 активістів і 40 силовиків.