Світлана Тихановська виїхала з Білорусі

Кандидат у президенти Білорусі, головна суперниця Олександра Лукашенко Світлана Тихановська, яка пропонувала нинішньому президенту переговори, виїхала з країни. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

"Світлана Тихановська в безпеці. Вона в Литві", — сказано в повідомленні.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020

Зокрема, ввечері, 10 серпня Лінкявічюс написав у твіттері, що він намагався додзвонитися до Тихановської протягом кількох годин,однак і її місцезнаходження не було відоме навіть її співробітникам.

Tried to reach Svetlana #Tikhanovskaya for several hours. Her whereabouts not known even to her staff. Concerned about her safety. #Belarus pic.twitter.com/bkGbqWnu9Y

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 10, 2020

Пізніше штаб Тихановської повідомив, що її утримують у ЦВК Білорусі, куди вона пішла віднести документи. Видання "Белсат" повідомило, що кандидат у президенти пропала приблизно на п'ять годин. Пізніше в ЦВК заявили, що вона покинула комісію відразу після подачі скарги.

Як повідомляли Українські Новини, у КДБ Білорусі заявили, що на Тихановську готували замах.