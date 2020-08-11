У середу в Україні похолодає. Прогноз погоди на завтра

В Україну прийшла обіцяна раніше прохолода. За прогнозом погнозом погоди на середу, 12 серпня, в Києві без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +21...+23 градуси, вночі +14...+16 градусів. Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів, у Рівненській області +20...+25 градусів, на Закарпатті +26...+31 градус. У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+24 градуси. У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-5 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів. На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів. На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +25...+31 градус. У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус. У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус. 11 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, в Дніпрі біля Києва +24 градуси. Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки. Тим часом, синоптик дав докладний прогноз до кінця літа в Україні .