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11 серпня 2020, вівторок, 10:29 10
Суспільство 2020-08-11T12:00:03+03:00
Українські Новини
По всій Україні оголошено штормове попередження: в яких областях пройдуть грози

По всій Україні оголошено штормове попередження: в яких областях пройдуть грози

Ольга Фандорина
Погода, Гроза, дснс, погіршення погоди
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Сьогодні, 11 серпня, погода в Україні погіршиться, після того, як синоптики оголошували штормове попередження в понеділок, сьгогодні рятувальники знову попереджають про грозові дощі в більшості областях. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні вдень у північних, західних і центральних областях очікуються грози і дощі (І рівень небезпеки, жовтий). Рятувальники також зазначають, що у Київській області вдень також будуть спостерігатися грози (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, ДСНС попереджає, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку в Україні! За даними Укргідрометцентру, 11 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в липні в деяких областях Україні оголошували штормове попередження і значні дощі.

Тим часом, в Україні різко похолодає, накриють тумани і грози зі шквалами: прогноз погоди на початок тижня.

Також прогнозом погоди на останній місяць літа, у серпні можливі навіть заморозки.

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