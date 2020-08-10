Погода на початку тижня: грози, шквали, похолодання

Тоді як Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про пожежну небезпеку, в перший день тижня у різних регіонах буде різна погода. На півночі, заході і в багатьох центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура там знизиться, можливі пориви шквального вітру. На сході і півдні буде сухо і спекотно. Як пише Метеопрог, негода буде рухатися з північно-заходу на південний схід, і до вечора грози можуть досягти Дніпропетровської та Запорізької областей. В окремих районах на заході вранці очікується туман, видимість становитиме близько 900 м. У північних та західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав — до 33 од.\/куб. м. Вітер північний, 4-10 м\/с, можливі пориви. Прогноз погоди на 10 серпня: У центральних областях Мінлива хмарність, ближче до середини дня можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С. На заході країни Хмарно, можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С. В північних областях Хмарно, можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С. На сході країни Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С. У південних областях Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С. В Києві мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С. Сонце зійде о 5:39, а зайде у 20:26. День триватиме 14 годин 47 хв. Погода у Києві на 2 тижні від Метеопрог. Як повідомляли Українські Новини, відповідно до прогнозу погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки. Тим часом, синоптик дав детальний прогноз до кінця літа в Україні.