Погода на початку тижня: грози, шквали, похолодання

Тоді як Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про пожежну небезпеку, в перший день тижня у різних регіонах буде різна погода. На півночі, заході і в багатьох центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура там знизиться, можливі пориви шквального вітру. На сході і півдні буде сухо і спекотно.

Як пише Метеопрог, негода буде рухатися з північно-заходу на південний схід, і до вечора грози можуть досягти Дніпропетровської та Запорізької областей.

В окремих районах на заході вранці очікується туман, видимість становитиме близько 900 м.

У північних та західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав — до 33 од./куб. м.

Вітер північний, 4-10 м/с, можливі пориви.

Прогноз погоди на 10 серпня:

У центральних областях

Мінлива хмарність, ближче до середини дня можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.

На заході країни

Хмарно, можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.

В північних областях

Хмарно, можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.

На сході країни

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.

У південних областях

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.

В Києві мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.

Сонце зійде о 5:39, а зайде у 20:26. День триватиме 14 годин 47 хв.

Погода у Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до прогнозу погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав детальний прогноз до кінця літа в Україні.