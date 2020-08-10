підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Погода на початку тижня: грози, шквали, похолодання
10 серпня 2020, понеділок, 05:50 8
Життя 2020-08-10T08:30:01+03:00
Українські Новини
Погода на початку тижня: грози, шквали, похолодання

Погода на початку тижня: грози, шквали, похолодання

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоди, погода в Україні
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Тоді як Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про пожежну небезпеку, в перший день тижня у різних регіонах буде різна погода. На півночі, заході і в багатьох центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура там знизиться, можливі пориви шквального вітру. На сході і півдні буде сухо і спекотно.

Як пише Метеопрог, негода буде рухатися з північно-заходу на південний схід, і до вечора грози можуть досягти Дніпропетровської та Запорізької областей.

В окремих районах на заході вранці очікується туман, видимість становитиме близько 900 м.

У північних та західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав — до 33 од./куб. м.

Вітер північний, 4-10 м/с, можливі пориви.

Прогноз погоди на 10 серпня:

  • У центральних областях

Мінлива хмарність, ближче до середини дня можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.

  • На заході країни

Хмарно, можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.

  • В північних областях

Хмарно, можливі грозові дощі. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +24...+27 °С.

  • На сході країни

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.

  • У південних областях

Мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.

В Києві мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.

Сонце зійде о 5:39, а зайде у 20:26. День триватиме 14 годин 47 хв.

Погода у Києві на 2 тижні від Метеопрог.Погода у Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Як повідомляли Українські Новини, відповідно до прогнозу погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав детальний прогноз до кінця літа в Україні.

Більше новин про: Погода Прогноз Прогноз погоди погода в Україні

Тропічне пекло відступає: синоптики дали прогноз н...
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень по...
Місцями спека послабшає, але засуха збережеться. П...
Серпнева спека піде на спад, вдарять грози: синопт...
У Мінську міліція стріляла гумовими кулями, постраждали 3 людини
Президенти Польщі і Литви закликали Лукашенка дотримуватися демократії
Новини
Стрільців чекають сюрпризи, а в Козерогів прокинуться ревнощі, — гороскоп від Глоби на сьогодні 08:30
Українці зможуть вибрати тариф на газ. Що пропонує "Нафтогаз" і які ціни 05:30
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
В центрі Мінська прогриміли декілька вибухів, силовики отримали підкріплення 02:21
@News_100_TV
У Мінську міліція стріляла гумовими кулями, постраждали 3 людини 00:37
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Партія
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко 15:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Москаленко стверджує, що "ЗА Майбутнє" взмозі вивести державу з безладдя і глибокої кризи 12:24
В Україні знову антирекорд з захворюваності на коронавірус - 1489 інфікованих за добу 09:45
більше новин
Затримання українських журналістів у Мінську. У МЗС повідомили про депортацію 08:51
Кабмін закрив всі КПВВ на кордоні з Кримом до 31 серпня 13:07
В Україні знову антирекорд з захворюваності на коронавірус - 1489 інфікованих за добу 09:45
Т.в.о. керівника Держуправління справами Лисий в липні заробив 47,2 тис.гривень 09:00
Степанов пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями 15:38
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok