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15 липня 2020, середа, 09:51 7
Суспільство 2020-07-15T11:00:03+03:00
Українські Новини
У деяких областях Україні оголосили штормове попередження. Очікуються значні дощі

У деяких областях Україні оголосили штормове попередження. Очікуються значні дощі

Валерия Драгомирова
Негода, погіршення погоди, штормове попередження, погода в Україні, Негода в Україні
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У середу, 15 липня, в Харківській та Сумській областях очікуються пориви вітру, а вночі значні дощі. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситувцій (ДСНС).

"15 липня в Сумській і Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с, вночі значні дощі (I рівень небезпеки)", - сказано в ньому.

У більшій частині країни буде сухо. Температура повітря вдень від +16 до +27 градусів.

Погода в Україні 15 липня. Карта: УкргідрометцентрПогода в Україні 15 липня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні. Більшу частину серпня буде стояти справжня літня спека. За розрахунком Горбаня, з 7 по 18 серпня температура повітря складе близько 30-33 градусів. Крім того, у Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня, при цьому середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів. Також підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових.

Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку..

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