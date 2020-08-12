У поліцію повідомили про замінування Одеського аеропорту

В Одеському аеропорту повідомили про мінування. Фото: Новини Придністров'я

В Одеському аеропорту повідомили про мінування. Фото: Новини Придністров'я

Тоді як поліція Одеської області повідомила про отриману інформацію про замінування міжнародного аеропорту Одеси. у Львові повідомляли про замінування трьох будівель суду, поліція Одеської області повідомила про отриману інформацію про замінування міжнародного аеропорту Одеси. Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції Одеської області.

Зазначається, що поліція перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту Одеси. На місце вже виїхали фахівці й працюють співробітники вибухотехнічного управління.

Невідомий повідомив на спецлінію 102 о 10:38 про вибухівку в аеропорту.

Для обстеження об'єкта виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного управління і кінологи.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві правоохоронцям повідомляли про замінування п'ять разів, після чого вони виїжджали за викликами і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили.

Також 21 липня в Україні пройшла "хвиля повідомлень" про мінування. Так, в Києві біля метро "Мінська" знешкодили вибуховий пристрій, а на залізничному вокзалі в Києві вибухівку не знайшли.