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12 серпня 2020, середа, 13:00 9
Силові структури 2020-08-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
У поліцію повідомили про замінування Одеського аеропорту

У поліцію повідомили про замінування Одеського аеропорту

Елизавета Кесельман
одеська область, Нацполіція, повідомлення про замінування, Аеропорт
В Одеському аеропорту повідомили про мінування. Фото: Новини Придністров'я
В Одеському аеропорту повідомили про мінування. Фото: Новини Придністров'я

Тоді як у Львові повідомляли про замінування трьох будівель суду, поліція Одеської області повідомила про отриману інформацію про замінування міжнародного аеропорту Одеси. Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції Одеської області. 

Зазначається, що поліція перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту Одеси. На місце вже виїхали фахівці й працюють співробітники вибухотехнічного управління. 

Невідомий повідомив на спецлінію 102 о 10:38 про вибухівку в аеропорту.

Для обстеження об'єкта виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного управління і кінологи.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві правоохоронцям повідомляли про замінування п'ять разів, після чого вони виїжджали за викликами і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили.

Також 21 липня в Україні пройшла "хвиля повідомлень" про мінування. Так, в Києві  біля метро "Мінська" знешкодили вибуховий пристрій, а на залізничному вокзалі в Києві вибухівку не знайшли.

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