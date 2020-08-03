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03 августа 2020, понедельник, 17:45 114
Происшествия 2020-08-03T18:30:02+03:00
Українські Новини
Во Львове "минировали" три здания суда

Во Львове "минировали" три здания суда

Кира Молчанова
Львов, Минирование, Ложное минирование, Сообщение о минировании
Во Львове искали взрывчатку. Фото: пресс-служба полиции Львовской области
Во Львове искали взрывчатку. Фото: пресс-служба полиции Львовской области

Пока в Киеве разбирались с террористом, захватившим заложников в банке, во Львове в полицию поступило анонимное сообщение о том, что якобы заминированы три суда: Галицкий и Железнодорожный районные, а также Львовский окружной административный.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"3 августа в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове. Из помещения, в котором находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировали порядка 200 работников и посетителей", - говорится в сообщении.

На месте работали взрывотехники, кинологи и оперативники. Они обследовали здания, но подозрительных предметов не нашло.

Полицейские принимают все меры для установления личности злоумышленника, который сделал ложное сообщение.

Во Львове искали взрывчатку. Фото: пресс-служба полиции Львовской областиВо Львове искали взрывчатку. Фото: пресс-служба полиции Львовской области

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Киеве правоохранители пять раз выезжали по вызовам о якобы минировании и пять раз взрывное устройство не находили.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, в то время, как ранее планировали ввести наказание до 8 лет тюрьмы за ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры.

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