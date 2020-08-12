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12 серпня 2020, середа, 10:52 6
Фінанси 2020-08-12T12:00:02+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках Києва: російська нацвалюта просіла

Курс рубля в обмінниках Києва: російська нацвалюта просіла

Елена Новикова
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні
Курс рубля в обмінниках. Фото: pixabay
Курс рубля в обмінниках. Фото: pixabay

У середу, 12 серпня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля  знизився на 4 копійки і становить 3,31 гривні за 10 рублів порівняно з курсом рубля у вівторок, 11 серпня, у той час, як долар і євро продовжують знижуватися в ціні.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу виріс на 2 копійки в порівнянні з вівторком і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обменних пунктах київських банках станом на 12 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,31 3,90
Максимальний 3,70 5,00
Мінімальний 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини,Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що до кінця 2020 року середньорічна вартість американського долара в 2020 році становитиме 27 гривень.

Крім того, згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% в 2020 році.

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