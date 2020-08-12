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12 серпня 2020, середа, 10:21 13
Фінанси 2020-08-12T12:00:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують знижуватися в ціні. Курс валют в обмінниках на середу

Долар і євро продовжують знижуватися в ціні. Курс валют в обмінниках на середу

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют в київських обмінниках 12 серпня
Курс валют в київських обмінниках 12 серпня

У той час, як аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році становитиме 27 гривень, у середу в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 1,58 коп. до 27,7150 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,13% до 27,4597 UAH/USD порівняно з курсом валют 11 серпня. 

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,72 коп. до 32,0397 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,41 коп. до 32,5807 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,4597 27,7150 32,0397 32,5807 3,31 3,90
Максимальний 27,6000 27,9000 32,2500 32,9000 3,70 5,00
Мінімальний 27,2500 27,6100 31,8000 32,3000 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 серпня, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

 

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