Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки

Згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% в 2020 році у той час, як Кабмін підготував графік перенесення робочих днів на 2021.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, передають Українські Новини.

"За прогнозами експертів МЕРТ, Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка, воно становитме 6% в 2020 році. Характер відновлення буде залежати від вже існуючих карантинних заходів в Україні, а також в умовах посилених „адаптивного карантину“, які матимуть негативний вплив на економіку країни, внаслідок чого відновлення буде повільним", — йдеться в документі.

Інфляція прогнозується на рівні 5,8% грудень до грудня проти 7% у попередньому прогнозі.

Всі елементи попиту покажуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% у попередньому консенсус-прогнозі.

Бюджетне стимулювання, введене для підтримки попиту населення та пом'якшення негативних наслідків, викликаних карантинними заходами, зросте, що в умовах скорочення доходів викличе значне зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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