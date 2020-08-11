Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки

Згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% в 2020 році у той час, як Кабмін підготував графік перенесення робочих днів на 2021. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, передають Українські Новини. "За прогнозами експертів МЕРТ, Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка, воно становитме 6% в 2020 році. Характер відновлення буде залежати від вже існуючих карантинних заходів в Україні, а також в умовах посилених „адаптивного карантину“, які матимуть негативний вплив на економіку країни, внаслідок чого відновлення буде повільним", — йдеться в документі. Інфляція прогнозується на рівні 5,8% грудень до грудня проти 7% у попередньому прогнозі. Всі елементи попиту покажуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% у попередньому консенсус-прогнозі. Бюджетне стимулювання, введене для підтримки попиту населення та пом'якшення негативних наслідків, викликаних карантинними заходами, зросте, що в умовах скорочення доходів викличе значне зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП. Як повідомляли Українські Новини, у квітні експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржилися клієнти українських банків.