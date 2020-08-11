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11 серпня 2020, вівторок, 09:33 18
Фінанси 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки

Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки

Сергей Жолобецкий
економічний прогноз, Падіння ВВП, падіння економіки, Економічна криза
Експерти погіршили очікування падіння ВВП
Експерти погіршили очікування падіння ВВП

Згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% в 2020 році у той час, як Кабмін підготував графік перенесення робочих днів на 2021.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, передають Українські Новини.

"За прогнозами експертів МЕРТ, Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка, воно становитме 6% в 2020 році. Характер відновлення буде залежати від вже існуючих карантинних заходів в Україні, а також в умовах посилених „адаптивного карантину“, які матимуть негативний вплив на економіку країни, внаслідок  чого відновлення буде повільним", — йдеться в документі.

Інфляція прогнозується на рівні 5,8% грудень до грудня проти 7% у попередньому прогнозі.

Всі елементи попиту покажуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% у попередньому консенсус-прогнозі.

Бюджетне стимулювання, введене для підтримки попиту населення та пом'якшення негативних наслідків, викликаних карантинними заходами, зросте, що в умовах скорочення доходів викличе значне зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржилися клієнти українських банків.

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