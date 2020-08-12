У Білорусі поновлюють доступ до інтернету

Сьогодні, близько 7 ранку в Білорусі запрацювали месенджери та соціальні мережі - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram після того, як у Мінську на тлі акцій протестів, пов'язаних з виборами президента, відключили інтернет, і він не працював 3 дні. Почали також відкриватися пошукові системи Google і "Яндекс". Про це повідомляє видання TUT.BY.

Наголошується, що також відновився доступ до онлайн-замовлення таксі. Зарубіжні сайти, принаймні у частини читачів, також працюють без проблем.

З'явився доступ і до інших сервісів через мобільний інтернет. Також без використання VPN і проксі запускаються ролики на YouTube, прогружаются електронні листи з Gmail.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Дуров заявив, що Telegram буде заважати цензуру в Білорусі і не буде обмежувати доступ до месенджеру.

Крім того, активісти в Білорусі закликали жителів не виходити на роботу.

Також Світлана Тихановська записала відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, перестати чинити опір міліції і влаштовувати погроми.

Тим часом у Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів.