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12 серпня 2020, середа, 09:55 4
Світ 2020-08-12T10:15:01+03:00
Українські Новини
У Білорусі поновлюють доступ до інтернету

У Білорусі поновлюють доступ до інтернету

Елизавета Кесельман
Білорусь, Інтернет, протести в Білорусі
Соцмережі. Фото: pixabay
Соцмережі. Фото: pixabay

Сьогодні, близько 7 ранку в Білорусі запрацювали месенджери та соціальні мережі - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram після того, як у Мінську на тлі акцій протестів, пов'язаних з виборами президента, відключили інтернет, і він не працював 3 дні. Почали також відкриватися пошукові системи Google і "Яндекс". Про це повідомляє видання TUT.BY.

Наголошується, що також відновився доступ до онлайн-замовлення таксі. Зарубіжні сайти, принаймні у частини читачів, також працюють без проблем.

З'явився доступ і до інших сервісів через мобільний інтернет. Також без використання VPN і проксі запускаються ролики на YouTube, прогружаются електронні листи з Gmail.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Дуров заявив, що Telegram буде заважати цензуру в Білорусі і не буде обмежувати доступ до месенджеру.

Крім того, активісти в Білорусі закликали жителів не виходити на роботу.

Також Світлана Тихановська записала відеозвернення, в якому, читаючи з аркуша, попросила всіх розійтися, перестати чинити опір міліції і влаштовувати погроми.

Тим часом у Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів.

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