Зробимо з похорону диктатури свято: активісти у Білорусі закликали не виходити на роботу

У Білорусі активісти закликали громадян в якості акції протесту не виходити на роботу, заявивши про те, що страйк — це те, чого президент Олександр Лукашенко боїться найбільше. Про це повідомляє Телеграм-канал Nexta_live.

"Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", — сказано в повідомленні.

Активісти заявили, що загальнонаціональним страйком вони доб'ються:

Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь

Звільнення всіх політичних ув'язнених

Проведення нових чесних виборів

Протестувальники наголосили про законність таких акцій протесту, заявивши про те, що цей вид страйків прописаний в Конституції.

"За нього вас не затримають, а звільнити всіх неможливо. Хто тоді буде працювати? Наше опитування показало, що більш ніж 2/3 білорусів готові не вийти сьогодні на свої робочі місця, щоб остаточно поховати режим", — сказано у повідомленні.

"Цей текст вже читає кожен 10-й білорус. Але через проблеми з інтернетом багато хто може не знати про початок Загальнонаціонального страйку — розкажіть про неї колегам, друзям і родичам. Розклейте листівки на стінах своїх підприємств, під'їздах, зупинках та інших громадських місцях. І тоді вже завтра до неї підключаться взагалі всі! Фотографіями своїх страйкуючих колективів і розклеєних листівок обов'язково діліться з нами. Давайте зробимо з похорону диктатури свято!" — підсумували активісти.

Як повідомляли Українські Новини, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що більшість протестуючих в Мінську були п'яні і обкурені а також назвав їх вівцями.