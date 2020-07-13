Суд скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для Дугарь

Апеляційний суд Києва скасував обмеження на пересування по Україні та носіння електронного браслета для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, тоді як справа про вбивство Шеремета готова для передачі в суд.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

"Зняли територіальні обмеження на пересування... Частково задоволено апеляційну скаргу", — сказав він.

Також суд вирішив скасувати носіння електронного браслета контролю для Дугарь.

Підозрювана зобов'язана бути в суді на вимогу правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тис. гривень. Заставу було внесено.

Крім того, Національна поліція закінчила досудове розслідування справи вбивства Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося про те, що Президент Володимир Зеленський заявив, що справу про вбивство журналіста Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков.Тим часом підозрюваної у вбивстві журналіста Шеремета Кузьменко продовжили арешт до 24 липня.