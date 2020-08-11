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11 серпня 2020, вівторок, 17:27 7
Фінанси 2020-08-11T19:00:02+03:00
Українські Новини
Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн

Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн

Елена Новикова
Мінфін, мінфін овдп, валютні овдп
Міністерство фінансів. Фото: DonPress.com
Міністерство фінансів. Фото: DonPress.com

Міністерство фінансів у ході аукціонів 11 серпня розмістило ОВДП на 4,9 млрд гривень і 189,8 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновані в національній валюті і один - в іноземній валюті.

Термін обігу державних облігацій у гривні - 126 і 917 днів, у валюті - 540 днів. Відповідно, Мінфін залучив до держбюджету 4 882,1 млн гривень, 2,658 млн гривень, а від валютних - 189,8 млн доларів.

Середня прибутковість ОВДП склала 7,0% і 10,0%. Середня ставка прибутковості валютних паперів зросла з 3,5% до 3,6% річних.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 10,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як 14 липня було розміщено ОВДП на 10,6 млн гривень і на $ 306,3 млн, Міністерство фінансів в ході аукціонів 21 липня розмістило ОВДП на 6,8 млрд гривень і 171 млн доларів.

Крім того, в червні держбюджет щодо доходів перевиконали, але з початку року він залишається з дефіцитом.

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