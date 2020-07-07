Мінфін планує двічі розміщувати валютні ОВДП в липні і тричі — в серпні

В той час, як іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року, Міністерство фінансів має намір двічі розміщувати валютні ОВДП в липні і тричі в серпні.

Про це свідчить графік розміщення ОВДП на третій квартал, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів 14 та 28 липня на первинних аукціонах запропонує річні доларові облігації внутрішньої держпозики, а в серпні — тричі (11, 18 і 25 серпня).

У вересні планується розміщувати гривневі папери.

Крім того, по вівторках Мінфін буде пропонувати річні ОВДП у гривні, раз в два тижні чергувати три — і шестимісячні, двох — і трирічні.

У кінці кожного місяця Мінфін пропонуватиме чотирирічні цінні папери.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Мінфін залучив до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

У кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.Тим часом у червні держбюджет за доходами перевиконали, але з початку року він залишається з дефіцитом.