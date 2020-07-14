Мінфін розмістив ОВДП на 10,6 млн гривень і на 306,3 млн

Міністерство фінансів 14 липня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 10,6 млн гривень і валютні папери на 306,3 млн доларів.

Про це сказано в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

На аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістила номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3 місяці, 1 рік і 3 роки, а також ОВДП у доларах США з терміном погашення 1 рік.

Зменшення дохідності відбулося за 3-місячними, 1-річним і 3-річними облігаціями — на 24 базисних пунктів, 30 б.п і на 47 б. п. відповідно.

За підсумками аукціону до державного бюджету залучено 8,3 млрд гривень.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань — 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Грошова база продовжує зростати швидкими темпами.