Мінфін розмістив ОВДП на 6,8 млрд гривень і $171 млн

Після того, як 14 липня було розміщено ОВДП на 10,6 млн гривень і на 306,3 млн, Міністерство фінансів під час аукціонів 21 липня розмістило ОВДП на 6,8 млрд гривень і 171 млн доларів.

Про це сказано у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

На аукціонах ОВДП, Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновані в національній валюті й один — в іноземній валюті.

Термін обігу державних облігацій в гривні — 6 місяців та 2 роки.

Від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,67 млрд гривень, а від дворічних — 2,1 млрд гривень.

Середньозважена доходність 6-місячних ОВДП становила 7,74%, в той час як 2-річних — 10,25%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 171 млн доларів.

Середньозважена ставка дохідності залишилася незмінною — 3,39%.

За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 11,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін планує двічі розміщувати валютні ОВДП у липні і тричі в серпні.

Крім того, у червні держбюджет за доходами перевиконали, але з початку року він залишається з дефіцитом.