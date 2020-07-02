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02 липня 2020, четвер, 09:29 11
Фінанси 2020-07-02T11:00:02+03:00
Українські Новини
У червні держбюджет за доходами перевиконали, але з початку року він залишається з дефіцитом

У червні держбюджет за доходами перевиконали, але з початку року він залишається з дефіцитом

Сергей Жолобецкий
НБУ, Держбюджет, дефіцит держбюджету
З початку року дефіцит держбюджету зберігається
З початку року дефіцит держбюджету зберігається

У червні державний бюджет перевиконано за доходами на 10,9%, або на 12,842 млрд гривень у той час як глава НБУ Яків Смолій подав у відставку.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за червень становили 131,191 млрд гривень при плані 118,349 млрд гривень.

Отже, держбюджет у червні за доходами виконаний з профіцитом в 12,842 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в червні становили 112,886 млрд гривень при плані 107,050 млрд гривень, спецфонду – 18,304 млрд гривень при плані 11,297 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в червні становило 25,168 млрд гривень, тоді як у червні минулого року цей показник становив 24,763 млрд гривень.

У січні-червні держбюджет за доходами виконано на 93,8%.

Доходи держбюджету за 6 місяців становили 519,451 млрд гривень при плані в 553,528 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит становив 34,076 млрд гривень.

За січень-червень ЄСВ надійшло 138,153 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 131,356 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні збільшився на 84,3%в 2,3 раза з 32,489 млрд гривень (на 1 червня) до 75,701 млрд гривень (на 1 липня).

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

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