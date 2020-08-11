"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу

той час, як в "Слугу народу" вирішили, що в мери Києва від партії піде Ірина Верещук. Політична партія "Голос" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва телеведучого Сергія Притулу у

Про це Притула оголосив під час виступу на з'їзді партії у вівторок, передають Українські Новини.

"Я балотуюся на пост міського голови Києва" , - сказав він.

За словами Притули, він із задоволенням йде на вибори, тому що йде з командою професіоналів.

Він заявив, що збирається створити історію успішного Києва, і коли стане мером через рік "не складе мандат".

Головою виборчого штабу "Голосу" визначена депутат Верховної Ради Інна Совсун.

Також, за словами глави партії Кіри Рудик, в мери міст від партії будуть висунуті 15 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура передала в суд звинувачення проти тещі телеведучого Притули в скоєнні ДТП.

Раніше колишній голова "Голосу" Святослав Вакарчук вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту, не пробувши в Раді навіть року.

Крім того, Кличко піде на вибори мера Києва від партії "Удар".