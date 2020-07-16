"Слуги народу" вирішила, що в мери Києва від партії піде Ірина Верещук

Партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Верховної Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

Про це депутат Ради Олександр Качура написав у своєму Telegram-каналі підсумку внутрішньопартійних праймеріз у четвер, передають Українські Новини.

"Кандидатом від "Слуги народу" на київських виборах буде Ірина Верещук", — написав він.

Депутат закликав всіх кандидатів об'єднатися для перемоги над чинним мером столиці Віталієм Кличком.

Відповідну інформацію підтвердив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками внутрішньопартійних праймеріз.

Зеленський зазначив, що Верещук по балах удвічі випередила депутата Ради Олександра Дубінського.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія допускає висунення від партії "Слуга народу" в кандидати на пост мера Києва жінки.

Олександр Качура заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Дубінський також братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва.