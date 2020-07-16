підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Слуги народу" вирішила, що в мери Києва від партії піде Ірина Верещук
16 липня 2020, четвер, 20:36 9
Політика 2020-07-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" вирішила, що в мери Києва від партії піде Ірина Верещук

"Слуги народу" вирішила, що в мери Києва від партії піде Ірина Верещук

Кира Молчанова
Слуга народу, Партія
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук

Партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Верховної Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

Про це депутат Ради Олександр Качура написав у своєму Telegram-каналі підсумку внутрішньопартійних праймеріз у четвер, передають Українські Новини.

"Кандидатом від "Слуги народу" на київських виборах буде Ірина Верещук", — написав він.

Депутат закликав всіх кандидатів об'єднатися для перемоги над чинним мером столиці Віталієм Кличком.

Відповідну інформацію підтвердив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками внутрішньопартійних праймеріз.

Зеленський зазначив, що Верещук по балах удвічі випередила депутата Ради Олександра Дубінського.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія допускає висунення від партії "Слуга народу" в кандидати на пост мера Києва жінки.

Олександр Качура заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва.

Дубінський також братиме участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Тим часом в Офісі Зеленського допустили участь головного санлікаря Ляшка у виборах мера Києва.

Більше новин про: Слуга народу Партія "Слуга народу" Праймеріз вибори мера Ірина Верещук Вибори мера Києва фракція "Слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" підтримав мітинг Порошен...
"Слуга народу" вибрала кандидатів на посади віцепр...
Рада 17 липня розгляне постанови про скасування ре...
"Слуга народу" Гурін братиме участь в праймеріз на...
Перед місцевими виборами Рада змінила виборчий кодекс: що змінилося
Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації
Новини
Україна має відмовитися від радянської енергоінфраструктури, – Владислав Іноземцев 21:11
В Естонії заявили про смерть свого громадянина на Донбасі 21:06
Спека повертається, але дощі з грозами не відступлять. Прогноз погоди на 17 липня 21:00
"Слуги народу" вирішила, що в мери Києва від партії піде Ірина Верещук 20:36
Майже половина українців не підтримують зміну комуністичних назв вулиць і міст, — опитування 20:25 Інфографіка
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком 12:00
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok