У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду

Згідно з липневим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", електоральний рейтинг партії "Слуга народу" на виборах у Верховну Раду знизився на 1,5 процентних пунктів до 27,8% у порівнянні з червневим соцопитуванням партій "Опозиційна платформа - За життя" та "Європейська солідарність" – виріс на 0,2 п. п. до 15,5% і на 0,7 п. п. до 14,3% відповідно, а партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – знизився на 0,7 п. п. до 10%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Опитування проводилося 15-20 липня серед 2 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольних територіях методом особистого інтерв'ю, в той час як попередній був проведений 24-28 червня.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

У липні серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, на виборах Ради 27,8% віддали б голос "Слузі народу" (у червні – 29,3%), 15,5% - ОПЗЖ (у червні – 15,3%), 14,3% - "Євросолідарності" (у червні - 13,6%), а 10% - "Батьківщини" (в червні - 10,7%).

Інші партії не долають необхідний для проходження в парламент бар'єр у 5%.

За партію "Голос", фракція якої присутня в нинішньому скликанні Ради, готові проголосувати 2,4%.

На парламентських виборах у липні 2019 "Слуга народу" отримала 43,2%, ОПЗЖ – 13%, "Батьківщина" - 8,2%, "Євросолідарність" - 8,1%, "Голос" - 5,9%.

Згідно з липневим опитуванням, 4% готові підтримати Радикальну партію, 3,5% - "Силу і честь", 3,4% - Партію Шарія, 3,3% - "Свободу", 2,8% - "Українську стратегію", 1,5% - "УДАР", 1,3% - "Громадянську позицію", 1% - "Самопоміч".

Як повідомляли Українські Новини, за два місяці літа рейтинг Зеленського знизився до 30%, а у Бойка і Порошенка виріс.