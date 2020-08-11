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  • Тихановська у відеозверненні розповіла, чому терміново виїхала з Білорусі
11 серпня 2020, вівторок, 11:48 16
Світ 2020-08-11T13:45:03+03:00
Українські Новини
Тихановська у відеозверненні розповіла, чому терміново виїхала з Білорусі

Тихановська у відеозверненні розповіла, чому терміново виїхала з Білорусі

Елизавета Кесельман
Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі, Світлана Тихановська

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка терміново залишила країну, записала відеозвернення після від'їзду з Білорусі до Литви, в якому розповіла, чому залишила країну. Відео з'явилося в youtube-каналі "Новости HD".

"І я знаю, що багато хто мене не зрозуміє, багато хто мене засудить, а багато і зненавидить. Але, знаєте, не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому, люди, бережіть себе, будь ласка — жодне життя не стоїть того, що зараз відбувається. Діти — це найважливіше, що є в нашому житті", — заявила Тихановська

Кандидат в президенти підкреслила, що це рішення вона приймала самостійно: на неї не впливали друзі, штаб або чоловік — опозиційний блогер Сергій Тихановський, якого заарештували під час передвиборної кампанії.

Як повідомляли Українські Новини, з слів довіреної особи Тихановської Ольги Ковалькової, кандидатку в президенти Білорусі, а також її раніше заарештовану главу штабу Марію Мороз вивезли країни білоруська влада. 

Крім того, на мітингах в Мінську, журналісти помітили російських силовиків.

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Скриншот: youtube/SM News
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