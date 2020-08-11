Тихановська у відеозверненні розповіла, чому терміново виїхала з Білорусі

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка терміново залишила країну, записала відеозвернення після від'їзду з Білорусі до Литви, в якому розповіла, чому залишила країну. Відео з'явилося в youtube-каналі "Новости HD".

"І я знаю, що багато хто мене не зрозуміє, багато хто мене засудить, а багато і зненавидить. Але, знаєте, не дай Боже опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому, люди, бережіть себе, будь ласка — жодне життя не стоїть того, що зараз відбувається. Діти — це найважливіше, що є в нашому житті", — заявила Тихановська.

Кандидат в президенти підкреслила, що це рішення вона приймала самостійно: на неї не впливали друзі, штаб або чоловік — опозиційний блогер Сергій Тихановський, якого заарештували під час передвиборної кампанії.

Як повідомляли Українські Новини, з слів довіреної особи Тихановської Ольги Ковалькової, кандидатку в президенти Білорусі, а також її раніше заарештовану главу штабу Марію Мороз вивезли країни білоруська влада.

Крім того, на мітингах в Мінську, журналісти помітили російських силовиків.