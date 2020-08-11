Тихановську і раніше затриману голову її штабу Мороз вивезла білоруська влада, — ЗМІ

Кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановську вивезла з країни білоруська влада. Як заявила довірена особа Тихановскої Ольга Ковалькова, від'їзд кандидатки в президенти дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

"У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі і жива. Виїзд Світлани дозволив звільнити Марію Мороз, яка була заручницею в цій ситуації, вони поїхали разом", — заявила Ковалькова.

Однак в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани Тихановської, зазначила Ольга Ковалькова. З її слів, рішення Тихановської покинути країну нічого не змінює.

"Світлана перемогла на виборах, ми всі перемогли, ми зробили неможливе. Там, де комісії підрахували голоси чесно, Тихановська набрала від 60% до 70%, у Новій Боровій — 90%, цьому є документальні підтвердження — копії протоколів. Її виїзд з країни не скасовує нашої перемоги і поразки влади, білоруси ніколи не приймуть Олександра Лукашенка президентом, в його перемогу люди не вірять. влада повинна це визнати і почати діалог, якщо немає діалогу, то у людей є єдиний вибір — це протести", — заявила Ковалькова.

Вона вважає, що зараз в ескалації протесту винна виключно влада, яка не залишила людям вибору. Ковалькова закликала владу зупинитися і піти на діалог.

Як повідомляли Українські Новини, Світлана Тихановська залишила Білорусь і полетіла в Литву.