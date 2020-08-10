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10 серпня 2020, понеділок, 22:55 9
Політика світу 2020-08-11T00:00:01+03:00
Українські Новини
Міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство

Міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство

Ольга Фандорина
Лукашенко, Білорусь, Мінськ, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Активісти йдуть до центру Мінська. Фото: NEXTA
Активісти йдуть до центру Мінська. Фото: NEXTA

Міністри закордонних справ "Люблінського трикутника" (Україна, Польща, Литва) закликають уряд Білорусі не застосовувати силу до протестувальників і звільнити затриманих.

Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника, ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі", - сказано в ньому.

Міністри відзначають, що повага основних свобод і прав людини, включаючи демократію і верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі.

При необхідності, вони заявляють про відкритість до будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу. Міністри впевнені, що тільки шляхом діалогу ситуацію можна вирішити на благо народу і держави.

Добробут Білорусі та її народу важливо для всієї Європи. Країни "Люблінського трикутника" зацікавлені в продовженні взаємовигідного діалогу, а також співробітництва, заснованого на демократичних цінностях.

Як повідомляли Українськi Новини, в Мінську відбуваються жорстокі сутички з силовиками, які застосували газ і гранати.

Учора вночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидали пляшками.

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