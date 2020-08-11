МВС Білорусі заявило, що на мітингах у Мінську чоловік підірвав себе сам

МВС Білорусі зробило заяву, у якій йдеться що в Мінську під час масових протестів чоловік підірвав себе сам. Про це сказано в повідомленні пресслужби МВС країни. "Під час масових заворушень в Мінську на проспекті Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, які прибули для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнуло в руці, чоловік отримав травми несумісні з життям", — сказано в повідомленні. Проте згідно з даними очевидців та інформацією в Telegram-каналах, чоловіка, ймовірно, підірвали світло-шумовою гранатою, якими правоохоронці закидали людей. Як повідомляли Українські Новини, мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків. Крім того, через погрози, кандидат у президенти Світлана Тихановська виїхала з Білорусі і вирушила до Литви. Тим часом, активісти в Білорусі закликали мешканців не виходити на роботу. Також міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство.