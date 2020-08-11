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  • МВС Білорусі заявило, що на мітингах у Мінську чоловік підірвав себе сам
11 серпня 2020, вівторок, 10:20 7
Світ 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
МВС Білорусі заявило, що на мітингах у Мінську чоловік підірвав себе сам

МВС Білорусі заявило, що на мітингах у Мінську чоловік підірвав себе сам

Елизавета Кесельман
Білорусь, акції протесту, протести в Білорусі, МВС Білорусі
У Мінську на мітингах чоловік підірвав себе сам. Фото: скріншот відео
У Мінську на мітингах чоловік підірвав себе сам. Фото: скріншот відео

МВС Білорусі зробило заяву, у якій йдеться що в Мінську під час масових протестів чоловік підірвав себе сам.

Про це сказано в повідомленні пресслужби МВС країни.

"Під час масових заворушень в Мінську на проспекті Притицького, натовп будував барикади для блокування руху. Під час протистояння зі спецназом, які прибули для деблокування площі, один з протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в бік правоохоронців. Він вибухнуло в руці, чоловік отримав травми несумісні з життям", — сказано в повідомленні.

Проте згідно з даними очевидців та інформацією в Telegram-каналах, чоловіка, ймовірно, підірвали світло-шумовою гранатою, якими правоохоронці закидали людей.

Як повідомляли Українські Новини, мінські журналісти помітили на мітингах російських силовиків.

Крім того, через погрози, кандидат у президенти Світлана Тихановська виїхала з Білорусі і вирушила до Литви.

Тим часом, активісти в Білорусі закликали мешканців не виходити на роботу.

Також міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство.

 
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