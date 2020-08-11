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11 серпня 2020, вівторок, 10:04 9
Медицина 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
МОЗ прогнозує другу хвилю коронавірусу в жовтні-листопаді

МОЗ прогнозує другу хвилю коронавірусу в жовтні-листопаді

Кира Молчанова
Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Друга хвиля коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я прогнозує другу хвилю епідемії коронавірусної інфекції в жовтні-листопаді.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Ми порахували, що у нас буде так звана друга хвиля в жовтні-листопаді і це буде об'єднано з сезонною епідемією грипу", — сказав він.

Степанов зазначив, що наразі країни Європи також фіксують збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 158 до 83 115, кількість померлих від захворювання — на 29 осіб до 1 951 порівняно з попередньою добою.

При цьому 7 серпня був поставлений антирекорд за виявленими за добу випадків захворювання — 1 489 осіб.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в лікарнях "другої хвилі" під прийом хворих на коронавірус підготовлено 10,2 тис. місць.

Про початок другої хвилі коронавірусу в Україні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв в середині червня.

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У лікарнях "другої хвилі" під прийом хворих на кор...
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