Кількість нових випадків COVID-19 знову зростає — за добу захворіли 1 158 осіб

10 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 1 158 до 83 115, кількість померлих від захворювання — на 29 осіб до 1 951, при цьому кількість нових випадків зросла на 14,9%, кількість нових летальних випадків — на 16%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 11 серпня в Україні зареєстровано 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 158 нових випадків, одужали 575 осіб, померли 29 чоловік.

Таким чином, 10 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 158 проти 575.

Кількість нових випадків захворювання на 10 серпня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 9 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 11 серпня становила 36 230 осіб, що на 1,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 142), у Києві (9 687) та Рівненської області (7 018).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 002 випадки;

Волинська область — 4 375 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 982 випадки;

Житомирська область — 2 178 випадків;

Закарпатська область — 5 875 випадків;

Запорізька область — 959 випадків;

Івано-Франківська область — 5 911 випадків;

Кіровоградська область — 725 випадків;

м. Київ — 9 687 випадків;

Київська область — 4 239 випадків;

Львівська область — 11 142 випадки;

Луганська область — 157 випадків;

Миколаївська область — 729 випадків;

Одеська область — 4 364 випадки;

Полтавська область — 503 випадки;

Рівненська область — 7 018 випадків;

Сумська область — 702 випадки;

Тернопільська область — 3 375 випадків;

Харківська область — 5 030 випадків;

Херсонська область — 271 випадок;

Хмельницька область — 1376 випадків;

Чернівецька область — 6 867 випадків;

Черкаська область — 1 039 випадків;

Чернігівська область — 1 038 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 1 922.

8 серпня було виявлено 1 119 нових випадків захворювання, 7 серпня – 1 489 нових випадків, 6 серпня - 1 453 нових випадки.

Офіс Президента заявляє, що в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 понад 2 тис. осіб смертність від хвороби збільшиться до 40-50 випадків на день.