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11 серпня 2020, вівторок, 09:18 22
Суспільство 2020-08-11T11:15:03+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 знову зростає — за добу захворіли 1 158 осіб

Кількість нових випадків COVID-19 знову зростає — за добу захворіли 1 158 осіб

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

10 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 1 158 до 83 115, кількість померлих від захворювання — на 29 осіб до 1 951, при цьому кількість нових випадків зросла на 14,9%, кількість нових летальних випадків — на 16%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 11 серпня в Україні зареєстровано 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 158 нових випадків, одужали 575 осіб, померли 29 чоловік.

Таким чином, 10 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 158 проти 575.

Кількість нових випадків захворювання на 10 серпня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 9 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 11 серпня становила 36 230 осіб, що на 1,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 142), у Києві (9 687) та Рівненської області (7 018).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 002 випадки;
  • Волинська область — 4 375 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 982 випадки;
  • Житомирська область — 2 178 випадків;
  • Закарпатська область — 5 875 випадків;
  • Запорізька область — 959 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
  • Кіровоградська область — 725 випадків;
  • м. Київ — 9 687 випадків;
  • Київська область — 4 239 випадків;
  • Львівська область — 11 142 випадки;
  • Луганська область — 157 випадків;
  • Миколаївська область — 729 випадків;
  • Одеська область — 4 364 випадки;
  • Полтавська область — 503 випадки;
  • Рівненська область — 7 018 випадків;
  • Сумська область — 702 випадки;
  • Тернопільська область — 3 375 випадків;
  • Харківська область — 5 030 випадків;
  • Херсонська область — 271 випадок;
  • Хмельницька область — 1376 випадків;
  • Чернівецька область — 6 867 випадків;
  • Черкаська область — 1 039 випадків;
  • Чернігівська область — 1 038 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 1 922.

8 серпня було виявлено 1 119 нових випадків захворювання, 7 серпня – 1 489 нових випадків, 6 серпня - 1 453 нових випадки.

Офіс Президента заявляє, що в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 понад 2 тис. осіб смертність від хвороби збільшиться до 40-50 випадків на день.

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