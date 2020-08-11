Кількість нових випадків COVID-19 знову зростає — за добу захворіли 1 158 осіб

10 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 1 158 до 83 115, кількість померлих від захворювання — на 29 осіб до 1 951, при цьому кількість нових випадків зросла на 14,9%, кількість нових летальних випадків — на 16%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно йому, станом на ранок 11 серпня в Україні зареєстровано 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 людини одужали. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків, одужали 575 осіб, померли 29 чоловік. Таким чином, 10 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 158 проти 575. Кількість нових випадків захворювання на 10 серпня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 9 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 11 серпня становила 36 230 осіб, що на 1,6% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 142), у Києві (9 687) та Рівненської області (7 018). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3 002 випадки; Волинська область — 4 375 випадків; Дніпропетровська область — 1 571 випадок; Донецька область — 982 випадки; Житомирська область — 2 178 випадків; Закарпатська область — 5 875 випадків; Запорізька область — 959 випадків; Івано-Франківська область — 5 911 випадків; Кіровоградська область — 725 випадків; м. Київ — 9 687 випадків; Київська область — 4 239 випадків; Львівська область — 11 142 випадки; Луганська область — 157 випадків; Миколаївська область — 729 випадків; Одеська область — 4 364 випадки; Полтавська область — 503 випадки; Рівненська область — 7 018 випадків; Сумська область — 702 випадки; Тернопільська область — 3 375 випадків; Харківська область — 5 030 випадків; Херсонська область — 271 випадок; Хмельницька область — 1376 випадків; Чернівецька область — 6 867 випадків; Черкаська область — 1 039 випадків; Чернігівська область — 1 038 випадків. Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 1 922. 8 серпня було виявлено 1 119 нових випадків захворювання, 7 серпня – 1 489 нових випадків, 6 серпня - 1 453 нових випадки. Офіс Президента заявляє, що в разі щодобового захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 понад 2 тис. осіб смертність від хвороби збільшиться до 40-50 випадків на день.