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19 червня 2020, пʼятниця, 17:58 14
Кабмін 2020-06-19T18:30:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавіруса в Україні

Шмигаль оголосив про початок другої хвилі коронавіруса в Україні

Ольга Фандорина
Карантин, Кабмін, Денис Шмигаль, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Дотримання карантину, Шмигаль, Друга хвиля коронавірусу
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок другої хвилі пандемії коронавірусу в Україні. Про це він сказав на засіданні уряду.

"Сьогодні, на жаль, черговий антирекорд з захворюваності на коронавірус. Дуже багато людей перестали дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник і шансів захворіти більше немає. І ми отримали результат - сьогодні майже тисяча хворих, підтверджених тестуванням", — сказав Шмигаль на початку засідання уряду.

З його слів, це свідчить про початок нової хвилі захворювання.

"Сьогодні ми фактично отримуємо початок чергової, першої або другої групи, - як хочете, можна називати, — хвилі захворюваності на коронавірус", — сказав прем'єр.

Шмигаль не бачить інших способів зупинити пандемію коронавірусу, крім дотримання протиепідемічних норм.

У зв'язку з цією ситуацією Кабмін посилить контроль за дотриманням карантину.

"Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Звертаюсь до Віктора Ляшка: в регіони має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з глоловним санлікарем. Також повинен бути посилений контроль з боку Нацполіції, з боку Держспоживслужби. Всі наради були проведені, далі ми будемо діяти жорсткіше для того, щоб українці були в безпеці", — сказав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 921 до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%.

У Києві за добу різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом.

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