Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій за серпень ще 2,3 млрд гривень

Пенсійний фонд України 10 серпня на виплату пенсій направили 2,3 мільярда гривень згідно із затвердженим графіком, продовживши фінансування пенсій серпня .

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду в соціальній мережі Facebook.



"На пенсійні виплати спрямовано 2,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 15,3 мільярда гривень" , - сказано в ньому.



Зазначається, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій в серпні. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели нові надбавки до пенсій. Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень.

Крім того повідомляли, що виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів.

За травень було профінансовано пенсій на суму 38,7 млрд грн. Ця сума менше, ніж у квітні (46,7 млрд грн), коли пенсіонери отримали разову допомогу по 1000 грн, на що було спрямовано 9,9 млрд грн.