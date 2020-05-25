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25 травня 2020, понеділок, 18:35 11
Фінанси 2020-05-25T19:00:02+03:00
Українські Новини
На 8 млрд менше, ніж у квітні: ПФУ завершив фінансування пенсій за травень

На 8 млрд менше, ніж у квітні: ПФУ завершив фінансування пенсій за травень

Надежда Комендантова
ПФУ, Пенсії, Пенсіонери, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсія.
Пенсія.

У той час як міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більше мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця зможуть отримувати надбавку до пенсії близько 500 грн, Пенсійний фонд 25 травня профінансував пенсійні виплати на 1,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"25 травня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій", - йдеться в ньому.

Так, станом на 25 травня ПФУ профінансувало пенсії на суму 38,7 мільярда гривень з початку місяця. З них у понеділок, 25 травня на пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень.

Фінансування пенсій у травні. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій у травні. Інфографіка: ПФУ

В той же час ПФУ нагадує, що фінансування пенсій червні 2020 розпочнеться 2 червня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 1 травня почалася індексація пенсій а виплати протягом 2020 року повинні підвищити ще кілька разів.

Тим часом, щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати не тільки великий стаж (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але і до виходу на відпочинок отримувати високу зарплату.

Раніше, квітні було профінансовано пенсій на суму 46,7 млрд грн, що на 10,66 млрд грн більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

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